Novo recorde em Wall Street para S&P 500 e Nasdaq, em seu melhor mês desde 2020

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (30), impulsionada pelos bons resultados das empresas de tecnologia, o que permitiu a dois índices-chave encerrar seu melhor mês em seis anos com novos recordes.

O Nasdaq Composite (+0,89%, a 24.892,31 pontos) e o S&P 500 (+1,02%, a 7.209,01 pontos) atingiram níveis recordes na última sessão de seu melhor mês desde 2020. O Dow Jones Industrial Average subiu 1,62%.

"Muito disso se resume aos lucros corporativos", disse Angelo Kourkafas, da Edward Jones, já que muitas empresas estão divulgando seus resultados.

"Também temos uma economia que, se olharmos os dados do PIB, continua desafiando os temores de uma desaceleração iminente, então é essa combinação que está levando as ações a máximas históricas", acrescentou.

Nesta quinta-feira, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos estimou que a maior economia do mundo registrou um crescimento de 2% em termos anuais no primeiro trimestre de 2026.

Um fator-chave foi o aumento dos investimentos em inteligência artificial, enquanto o consumo das famílias desacelerou.

Mas isso não freou o entusiasmo de Wall Street: o índice S&P 500 subiu 10% no mês e o Nasdaq, 15%.

No entanto, alertou Kourkafas, o caminho à frente pode ser turbulento, com os preços da energia em alta devido à guerra no Irã.

Entre as empresas individuais, as ações da Meta Platforms caíram 8,6%, enquanto a Alphabet Inc. avançou 10%.

As rivais tecnológicas haviam apresentado anteriormente seus resultados trimestrais, com reações dos investidores bastante diferentes diante de seus caros investimentos em inteligência artificial.

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