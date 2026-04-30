Forest vence Aston Villa (1-0) em casa na ida das semifinais da Liga Europa; Braga bate Freiburg

O Nottingham Forest conquistou uma vantagem em sua semifinal da Liga Europa nesta quinta-feira (30) contra o Aston Villa, ao vencer, por 1 a 0, o jogo de ida, com um gol de pênalti de Chris Wood.

Wood converteu a penalidade no segundo tempo, após um toque de mão desnecessário do zagueiro do Villa, Lucas Digne, no duelo 100% inglês disputado no City Ground.

O quinto gol do atacante neozelandês, em uma temporada marcada por lesões, deixou o Forest mais perto de alcançar sua primeira final europeia desde 1980.

A equipe comandada pelo técnico português Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, acumula uma sequência de nove vitórias consecutivas em todas as competições, o que a colocou cinco pontos acima da zona de rebaixamento da Premier League e perto da grande final da Liga Europa.

O Forest fará a curta viagem até o Villa Park, em Birmingham, para o jogo de volta, na próxima quinta-feira, 7 de maio. O vencedor do confronto vai enfrentar Braga ou Freiburg na final, em Istambul, no dia 20 de maio.

O time português venceu por 2 a 1 no outro jogo de ida da semifinal, também realizado nesta quinta-feira.

Chegar a Istambul representaria um desfecho dramático para a temporada digna de filme do Forest, marcada pela passagem de quatro treinadores e por uma tensa luta contra o rebaixamento.

Após as demissões de Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou e Sean Dyche, Pereira conduziu o Forest à sua primeira semifinal europeia desde a derrota para o Anderlecht na Copa da Uefa de 1983-84.

Campeão europeu em 1979 e 1980, em sua era de ouro sob o comando do lendário técnico Brian Clough, o Forest tem amargado a falta de sucesso ao longo das últimas três décadas.

Disputando competições europeias pela primeira vez desde a temporada 1995-96, o Forest busca conquistar seu primeiro grande troféu desde a Copa da Liga de 1990.

A equipe não chega a uma grande final desde a derrota para o Manchester United na Copa da Liga de 1992.

O técnico do Villa, Unai Emery, ostenta uma merecida reputação como 'especialista' de Liga Europa, tendo conquistado a competição três vezes com o Sevilla e uma com o Villarreal, além de ter sido vice-campeão com o Arsenal.

No entanto, o Villa tem decepcionado nas semifinais sob o comando de Emery, sendo eliminado pelo Olympiacos na Conference League de 2024 e pelo Crystal Palace na FA Cup de 2025.

Na Premier League, o time de Birmingham segue no caminho para se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões, garantindo uma das cinco primeiras posições.

No entanto, ser eliminado pelo Forest seria um duro golpe, visto que o Villa não conquista um grande título desde a Copa da Liga de 1996, e sua última grande final continental foi o icônico triunfo na Copa dos Campeões Europeus de 1982, contra o Bayern de Munique.

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