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Presidente interina da Venezuela anuncia aumento do salário mínimo de 26% para US$ 240

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AFP
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Repórter
30/04/2026 18:17

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A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou nesta quinta-feira (30) um aumento salarial de 26% para o chamado "ingresso mínimo integral", elevando-o de 190 dólares (R$ 947) para 240 dólares (R$ 1.200) mensais, o primeiro ajuste após a queda de Nicolás Maduro.

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O chamado "ingresso mínimo" consiste em um esquema de bonificações que não repercute em benefícios salariais, além do salário mínimo que equivale a cerca de 30 centavos de dólar.

O governo recorre a bônus indexados para melhorar a renda dos trabalhadores que recebem o salário mínimo mais baixo da região, congelado há quatro anos e corroído por uma inflação muito elevada e crônica.

"O primeiro anúncio que quero fazer é que o ingresso mínimo integral alcançará o equivalente a 240 dólares", indicou Rodríguez, sem oferecer detalhes.

"Devo destacar que é o aumento mais importante dos últimos anos. Não tínhamos tido um incremento que nos permitisse alcançar esse nível", prosseguiu.

O novo rendimento, no entanto, permanece muito abaixo dos 677 dólares (R$ 3.375) que, segundo estimativas privadas, custa a cesta básica alimentar para uma família de cinco pessoas.

Rodríguez também anunciou um aumento das pensões para 70 dólares (R$ 350) mensais.

Rodríguez, que assumiu a presidência do país após a captura do presidente Nicolás Maduro em uma operação dos Estados Unidos em janeiro, havia prometido um aumento salarial "responsável".

Seu anúncio gerou aplausos e gritos de celebração entre vários milhares de chavistas que se reuniram em Caracas ao final de uma manifestação para exigir o fim das sanções dos Estados Unidos.

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mbj-atm/nn/am

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