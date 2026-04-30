Honda acredita ter corrigido problemas do motor da Aston Martin na F1

O engenheiro-chefe da Honda para a Fórmula 1, Shintaro Orihara, disse nesta quinta-feira (30) estar confiante de que a equipe resolveu os problemas no motor que prejudicaram o desempenho dos carros da Aston Martin no início da atual temporada.

Vibrações excessivas tornaram a pilotagem extremamente desconfortável para o espanhol duas vezes campeão mundial Fernando Alonso e seu companheiro de equipe canadense, Lance Stroll, durante os três primeiros Grandes Prêmios da temporada, antes de uma pausa de cinco semanas na competição, provocada pelo conflito no Oriente Médio.

Falando em Miami, onde a F1 será retomada neste fim de semana, Orihara disse acreditar que as mudanças implementadas nas últimas semanas resolveram o problema e facilitarão a tarefa de Alonso e Stroll.

O veterano piloto espanhol conseguiu completar o Grande Prêmio do Japão (na 18ª posição), a última corrida realizada, mas não havia conseguido fazê-lo anteriormente na Austrália e na China. Stroll abandonou os três GPs, em uma temporada que marca uma revolução técnica para os carros de Fórmula, agora equipados com novos motores híbridos.

"Fizemos grandes progressos em relação à vibração", disse Orihara. "Estamos ansiosos para ver como essas medidas vão funcionar aqui na pista", observou ele.

As dificuldades da Aston Martin, que atualmente ocupa a última posição na classificação do Mundial de Construtores, com zero pontos, têm sido um dos principais destaques das etapas iniciais da temporada.

A pausa nas competições, provocada pelo cancelamento dos Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita, foi bem recebida pela equipe com sede em Silverstone como uma oportunidade para focar em melhorias no motor.

A Honda trabalhou nessa questão em sua fábrica em Sakura, no Japão, e Orihara expressou sua "esperança" de que tenham finalmente encontrado a chave para resolver o problema de forma definitiva.

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