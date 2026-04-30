Zverev vence Cobolli e vai às semifinais do Masters 1000 de Madri

O alemão Alexander Zverev avançou às semifinais do Masters 1000 de Madri nesta quinta-feira (30) após derrotar o italiano Flavio Cobolli por 6-1 e 6-4 em uma hora e meia de jogo.

Zverev vai enfrentar agora o belga Alexander Blockx, que mais cedo havia derrotado o atual campeão do torneio, o norueguês Casper Ruud, com um duplo 6-4.

Alexander Zverev, campeão em Madri em 2018 e 2021, chega a mais uma semifinal de Masters 1000 nesta temporada, tendo alcançado essa fase anteriormente em Monte Carlo, Indian Wells e Miami, sendo eliminado em todas as três ocasiões por Jannik Sinner.

O alemão vinha de uma derrota na semifinal do torneio de Munique, ocorrida apenas alguns dias antes, justamente contra Cobolli, mas deu o troco nesta quinta-feira, no saibro da Caja Mágica, em Madri.

"Não joguei tão bem em Munique quando perdi para ele. Ele jogou de forma incrível. Acho que hoje foi o inverso: eu joguei de forma incrível e, talvez, ele não tenha jogado tão bem no primeiro set", explicou Zverev.

"No esporte, as coisas podem mudar muito rapidamente, e estou feliz que hoje elas tenham virado a meu favor", declarou o número três do mundo.

O alemão dominou o primeiro set, durante o qual o italiano acumulou um alto número de duplas faltas (4) e erros não forçados (8).

Zverev, por outro lado, se mostrou em alto nível disparando oito aces e vencendo 88% dos pontos com seu primeiro saque.

O italiano se recuperou e melhorou seu jogo no segundo set, enquanto o alemão piorou.

Zverev confirmou seu serviço até o nono game, no qual, depois de desperdiçar seis break points nos games anteriores, finalmente converteu a única oportunidade que teve para abrir 5-4.

No game decisivo, ele conseguiu salvar dois break points antes de fechar o set, e a partida, com seu próprio saque.

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