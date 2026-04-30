Preços do petróleo recuam em um mercado particularmente inquieto

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta quinta-feira (30), depois de uma forte alta no começo da sessão, em uma nova demonstração da alta volatilidade do mercado devido à guerra no Oriente Médio.

O barril de West Texas Intermediate, para entrega em junho, recuou 1,69%, a 105,07 dólares.

O Brent do Mar do Norte, com entrega no mesmo mês, recuou 3,41%, a 114,01 dólares.

Mais cedo durante a sessão, subiu até 126,41 dólares, seu nível mais alto desde o início da guerra na Ucrânia.

Para John Kilduff, da Again Capital, uma das explicações por trás destas fortes movimentações é de ordem técnica.

Em primeiro lugar, os investidores que tinham apostado na baixa foram surpreendidos pelo salto dos preços na quarta-feira e consequentemente foram obrigados a comprar barris para se cobrirem, impulsionando a alta.

Em segundo, "o mercado enfrenta o vencimento do contrato de referência do Brent", ressaltou Kilduff.

As cotações do petróleo são calculadas com base em vencimentos da entrega, sendo normalmente mais próximo aquele que serve de referência.

Esta quinta-feira é o último dia de utilização do contrato para junho.

A forte volatilidade pode ser explicada pelo fato de que "a liquidez se deslocou para o próximo contrato", afirmou Naveen Das, analista da Kpler, durante uma videoconferência sobre a situação do mercado petroleiro.

O vencimento de julho, que será a referência a partir da sexta-feira, subiu levemente nesta quinta, na contracorrente das outras cotações.

No entanto, os preços do petróleo se mantêm em um nível muito mais alto que no início da trégua entre Estados Unidos e Irã.

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