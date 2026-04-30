Princesa Diana terá série documental com gravações inéditas

Uma nova série documental sobre a princesa Diana, baseada em gravações inéditas, será lançada em 2027, 30 anos depois da trágica morte de uma das figuras mais famosas da realeza britânica, anunciaram os produtores nesta quinta-feira (30).

"Diana: The Unheard Truth" é o título provisório do projeto de três episódios. Produzido pela Love Monday TV e pela 53 Degrees Global, a série promete contar a história da Princesa do Povo com suas próprias palavras.

"As palavras cruas de Diana apresentam um retrato mais completo: uma mulher que enfrentava pressão, redefinia seu papel e avançava movida por sua convicção", disseram os produtores em comunicado.

As revelações, prometeram, "mudarão para sempre a percepção pública sobre Diana".

As fitas foram gravadas em 1991 e contêm conversas privadas entre Diana e seu amigo próximo, James Colthurst, detalhou o texto.

Contrabandeadas para fora do Palácio de Kensington, as gravações foram entregues ao escritor Andrew Morton, que pouco depois publicou o explosivo livro "Diana: Sua Verdadeira História".

"Nas três décadas que se passaram desde a morte de Diana, menos de uma hora dessas fitas foi ouvida", afirmaram os produtores.

Nas gravações, "ouvimos o humor contagiante e sua risada cintilante à medida que ela revela verdades sobre a vida dentro da família mais famosa do mundo".

"O que é realmente impressionante é ouvir o que Diana pensava sobre Charles, Camilla, William, Harry, Fergie [Sarah Ferguson, que foi casada com o príncipe Andrew] e até mesmo Andrew Mountbatten-Windsor, à luz de tudo o que aconteceu nos anos intermediários".

Após a morte de Diana, decorrente de um acidente de carro em Paris em 31 de agosto de 1997, a família real britânica - tema de várias produções televisivas, incluindo "The Crown", da Netflix - rendeu diversas manchetes dramáticas.

O atual rei Charles III casou-se com Camilla em 2005, o príncipe Harry mudou-se para os Estados Unidos com a esposa, Meghan, em meio a relações tensas com a família e, mais recentemente, Andrew, irmão mais novo do monarca, caiu em desgraça, perdeu seu título e chegou a ser brevemente detido por sua ligação com o agressor sexual Jeffrey Epstein.

A série documental também trará a perspectiva do círculo mais próximo de Diana, incluindo conselheiros, confidentes e amigos íntimos, seu cabeleireiro, seu guarda-costas e o assessor de imprensa da realeza, Dickie Artbiter.

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