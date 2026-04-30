Arrascaeta passa por cirurgia na clavícula após fratura e é dúvida para Copa do Mundo

AFP
AFP
30/04/2026 15:08

O uruguaio Giorgian de Arrascaeta passou por uma cirurgia nesta quinta-feira (30) devido a uma fratura na clavícula direita, anunciou seu clube, o Flamengo, uma lesão que coloca em risco a participação do camisa 10 na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte. 

O meia-atacante de 31 anos sofreu a contusão na noite de quarta-feira, durante a partida da Copa Libertadores entre o time carioca e o Estudiantes de La Plata, na Argentina. 

O jogador é uma figura fundamental no ataque da seleção uruguaia, comandada pelo técnico argentino Marcelo Bielsa, que integra o Grupo H do Mundial ao lado de Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita. 

O chefe do departamento médico do Flamengo, Fernando Sassaki, classificou o procedimento cirúrgico ao qual Arrascaeta foi submetido como "bem-sucedido", em um vídeo divulgado pelo clube rubro-negro.

A cirurgia "consistiu na fixação da fratura com placa e parafusos", explicou o time num boletim, sem anunciar prazos para a volta do camisa 10, no momento em, que faltam 42 dias para o início da Copa e 46 para a estreia da 'Celeste' contra a seleção saudita. 

O torneio será disputado de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

No empate em 1 a 1 do Flamengo em sua visita ao Estudiantes, pelo Grupo A da Libertadores, Arrascaeta teve de deixar o campo aos 21 minutos, após cair no gramado visivelmente com dores.

"É um tempo de recuperação que coloca em risco a Copa do Mundo. Vamos ver... Algumas recuperações são mais rápidas que outras", declarou à ESPN o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, após o jogo.

"É uma infelicidade muito grande não só para nós, mas também para ele, em ano de Copa do Mundo", acrescentou.

Arrascaeta marcou sete gols e deu duas assistências em 20 partidas disputadas em 2026 pelo Flamengo, contando todas as competições.

