Arrascaeta passa por cirurgia na clavícula após fratura e é dúvida para Copa do Mundo
O uruguaio Giorgian de Arrascaeta passou por uma cirurgia nesta quinta-feira (30) devido a uma fratura na clavícula direita, anunciou seu clube, o Flamengo, uma lesão que coloca em risco a participação do camisa 10 na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.
O meia-atacante de 31 anos sofreu a contusão na noite de quarta-feira, durante a partida da Copa Libertadores entre o time carioca e o Estudiantes de La Plata, na Argentina.
O jogador é uma figura fundamental no ataque da seleção uruguaia, comandada pelo técnico argentino Marcelo Bielsa, que integra o Grupo H do Mundial ao lado de Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita.
O chefe do departamento médico do Flamengo, Fernando Sassaki, classificou o procedimento cirúrgico ao qual Arrascaeta foi submetido como "bem-sucedido", em um vídeo divulgado pelo clube rubro-negro.
A cirurgia "consistiu na fixação da fratura com placa e parafusos", explicou o time num boletim, sem anunciar prazos para a volta do camisa 10, no momento em, que faltam 42 dias para o início da Copa e 46 para a estreia da 'Celeste' contra a seleção saudita.
O torneio será disputado de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.
No empate em 1 a 1 do Flamengo em sua visita ao Estudiantes, pelo Grupo A da Libertadores, Arrascaeta teve de deixar o campo aos 21 minutos, após cair no gramado visivelmente com dores.
"É um tempo de recuperação que coloca em risco a Copa do Mundo. Vamos ver... Algumas recuperações são mais rápidas que outras", declarou à ESPN o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, após o jogo.
"É uma infelicidade muito grande não só para nós, mas também para ele, em ano de Copa do Mundo", acrescentou.
Arrascaeta marcou sete gols e deu duas assistências em 20 partidas disputadas em 2026 pelo Flamengo, contando todas as competições.
