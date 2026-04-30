Presidente iraniano classifica bloqueio naval dos EUA como uma 'extensão das operações militares'

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que o bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos constitui uma "extensão das operações militares", apesar do cessar-fogo vigente.

"O mundo testemunhou a tolerância e a conciliação do Irã. O que está sendo feito sob o pretexto de um bloqueio naval é uma extensão das operações militares contra uma nação que está pagando o preço por sua resistência e independência", declarou na rede X.

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