Mirra Andreeva vence Hailey Baptiste e vai à final do WTA 1000 de Madri

A tenista russa Mirra Andreeva se classificou para a final do torneio WTA 1000 de Madri nesta quinta-feira (30) após derrotar a americana Hailey Baptiste, que havia eliminado a bielorrussa Aryna Sabalenka, por 6-4 e 7-6 (10/8), em uma hora e 39 minutos.

Na decisão, Andreeva vai enfrentar a vencedora do duelo entre a ucraniana Marta Kostyuk e a austríaca Anastasia Potapova, que encerrará a programação do dia na Caja Mágica.

Baptiste havia protagonizado uma surpresa na terça-feira ao eliminar, nas quartas de final, a número 1 do mundo Sabalenka, que buscava defender seu título nas quadras de saibro de Madri.

Mas a americana, atual número 32 do mundo, não conseguiu repetir o feito nesta quinta-feira contra Andreeva, 8ª do ranking.

"Estou super feliz por estar na final", disse a tenista russa de 19 anos, que é treinada pela espanhola Conchita Martínez.

Andreeva levou a melhor mais uma vez sobre Baptiste, a quem já havia enfrentado no ano passado, nas quadras de grama de Wimbledon.

A russa, vencedora em Dubai e Indian Wells no ano passado, não teve grandes dificuldades para garantir sua vaga em sua terceira final de WTA 1000.

Uma única quebra de saque no primeiro set, combinada com a manutenção de seu próprio serviço, foi suficiente para que ela levasse a primeira parcial, embora tenha enfrentado mais dificuldades para superar a resistência de sua adversária americana no segundo set.

Baptiste devolveu a quebra e empatou o placar em 5 a 5, levando o set, por fim, para o tie-break.

Nesse tie-break, Andreeva conseguiu reagir após estar perdendo por 4 a 0 e com uma desvantagem de 6 a 4, ela viu Baptiste, que anteriormente havia salvado dois match points, não conseguir converter nenhuma de suas duas oportunidades para fechar o set.

"Estou muito feliz por ter conseguido manter o foco durante o tie-break", disse Andreeva.

Mais tranquila, a russa acabou conquistando o tie-break e garantiu a vaga em sua primeira final em Madri.

"Estou super feliz pela vitória, mas ainda mais feliz pela calma que mantive depois de não ter conseguido converter aquele match point", explicou a tenista russa.

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