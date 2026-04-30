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França sediará reunião internacional sobre conflito israelense-palestino em 12 de junho

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Repórter
30/04/2026 14:33

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A França, que reconheceu o Estado da Palestina em setembro passado, anunciou nesta quinta-feira (30) que sediará um encontro internacional em Paris, no dia 12 de junho, para discutir uma solução de dois Estados para o conflito israelense-palestino.

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Paris sediará "uma conferência internacional no dia 12 de junho para que as sociedades civis israelense e palestina possam fazer ouvir as suas vozes", declarou o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, nesta quinta-feira, em uma mensagem de vídeo transmitida em Tel Aviv por ocasião de um ato pela paz.

O evento é organizado pela coalizão "It's Time" (É Hora), que se apresenta como uma aliança de 80 organizações que trabalham juntas para pôr fim ao conflito israelense-palestino por meio de um acordo político que garanta a ambos os povos o direito à autodeterminação e à segurança. 

O governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, opõe-se a um Estado palestino soberano e totalmente independente na Cisjordânia e em Gaza. 

A Autoridade Palestina, liderada pelo presidente Mahmoud Abbas, rival do movimento islamista Hamas, responsável pelo ataque em território israelense em 7 de outubro de 2023, é muito impopular.

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bur/mj/mdh/am/erl/ahg/aa

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