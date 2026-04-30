Aterrissa na Venezuela o primeiro voo direto dos EUA em sete anos
compartilheSIGA
O primeiro voo comercial direto em sete anos entre os Estados Unidos e a Venezuela pousou nesta quinta-feira (30) no aeroporto de Caracas, representando mais um passo na normalização das relações entre os dois países.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O voo 3599 da Envoy Air, subsidiária da American Airlines, chegou ao Aeroporto Internacional de Maiquetía por volta das 13h15, horário local (14h15 no horário de Brasília), vindo de Miami, confirmaram jornalistas da AFP.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bc-atm/mel/aa