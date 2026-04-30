Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Aterrissa na Venezuela o primeiro voo direto dos EUA em sete anos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/04/2026 14:33

compartilhe

SIGA

O primeiro voo comercial direto em sete anos entre os Estados Unidos e a Venezuela pousou nesta quinta-feira (30) no aeroporto de Caracas, representando mais um passo na normalização das relações entre os dois países. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O voo 3599 da Envoy Air, subsidiária da American Airlines, chegou ao Aeroporto Internacional de Maiquetía por volta das 13h15, horário local (14h15 no horário de Brasília), vindo de Miami, confirmaram jornalistas da AFP.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bc-atm/mel/aa

Tópicos relacionados:

aviacao eua venezuela voos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay