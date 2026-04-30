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Banksy confirma ser autor da estátua de homem agitando bandeira em Londres

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Repórter
30/04/2026 13:23

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O artista de rua britânico Banksy confirmou, nesta quinta-feira (30), no Instagram, ser o autor de uma escultura no centro de Londres, que mostra um homem caminhando rapidamente enquanto agita uma bandeira.

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A estátua deste homem, com uma perna fora da base da escultura e o rosto coberto pela bandeira, foi instalada na madrugada de quarta-feira (29), indicou uma porta-voz do artista.

O nome de Banksy aparece na base da estátua.

A obra apareceu em Waterloo Place, no centro da capital, perto as estátuas centenárias do rei Edward VII e da enfermeira Florence Nightingale, figura da saúde pública britânica, além do memorial da Guerra da Crimeia.

"Havia um pequeno espaço livre", pensou o artista, segundo seu porta-voz.

O artista, como de costume, reivindicou a obra em sua conta do Instagram, com um toque de humor.

Seu vídeo termina com imagens de um homem observando a nova estátua e dizendo: "Não, não gosto".

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jj-ctx-psr/ahg/rm/aa

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