Israel anuncia que detidos da flotilha para Gaza serão levados à Grécia

Os ativistas pró-palestinos da flotilha para Gaza, detidos por Israel na costa de Creta na madrugada desta quinta-feira (30), serão transferidos para a Grécia, anunciou o ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Saar.

Israel havia declarado inicialmente que levaria os 175 ativistas detidos para seu território, mas posteriormente mudou o destino.

"Em coordenação com o governo grego, os civis transferidos dos barcos da flotilha para uma embarcação israelense chegarão à Grécia nas próximas horas", escreveu o ministro das Relações Exteriores na rede X.

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