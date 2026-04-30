China insta EUA a 'preservar a estabilidade' das relações bilaterais

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, pediu nesta quinta-feira (30) aos Estados Unidos que "preservassem a estabilidade arduamente conquistada" entre Pequim e Washington durante uma conversa por telefone com seu homólogo americano, Marco Rubio, informou o Ministério das Relações Exteriores chinês.

Durante a ligação, que ocorreu duas semanas antes da visita planejada de Donald Trump à China, Wang também disse a seu homólogo que a questão de Taiwan constitui "o maior fator de risco" para as relações bilaterais, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China.

A visita de Trump a Xi estava inicialmente agendada para março, mas foi adiada devido à decisão de Trump de declarar guerra ao Irã em 28 de fevereiro, que as retaliações iranianas estenderam a toda a região do Golfo.

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