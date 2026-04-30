Fechamento de Ormuz 'asfixia' a economia mundial, diz chefe da ONU

O chefe da ONU, António Guterres, alertou nesta quinta-feira (30) para o agravamento das consequências econômicas do fechamento do Estreito de Ormuz devido à guerra dos Estados Unidos contra o Irã.

O fechamento dessa rota marítima vital está "asfixiando a economia mundial", advertiu o secretário-geral em declarações à imprensa.

Mesmo que as restrições fossem suspensas hoje, "as cadeias de suprimentos levarão meses para se recuperar, prolongando a menor produção econômica e os preços altos", afirmou.

Os Estados Unidos bloqueiam desde meados de abril os portos iranianos em resposta ao fechamento de Ormuz imposto pelo Irã como represália aos ataques israelenses-americanos que desencadearam a guerra em 28 de fevereiro.

Embora ambos os países mantenham um cessar-fogo desde 8 de abril, as negociações estão estagnadas e o tráfego marítimo por essa rota, por onde antes passava um quinto dos hidrocarbonetos do mundo, continua em níveis mínimos.

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