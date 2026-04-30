Blockx elimina atual campeão Ruud e avança às semifinais em Madri

O jovem belga Alexander Blockx eliminou nesta quinta-feira (30) o atual campeão do Masters 1000 de Madri, o norueguês Casper Ruud, com um duplo 6-4, avançando às semifinais do torneio em pouco mais de uma hora e meia.

Blockx, de 21 anos, vai disputar uma vaga na final contra o vencedor do confronto entre o italiano Flavio Cobolli e o alemão Alexander Zverev, na penúltima partida do dia.

A primeira semifinal do Masters 1000 de Madri foi definida na quarta-feira e vai colocar frente a frente o número 1 do mundo, Jannik Sinner, e o francês Arthur Fils.

Blockx, atual 69º colocado no ranking mundial, havia eliminado o argentino Francisco Cerúndolo na rodada anterior.

Ele também eliminou o chileno Cristian Garín, o americano Brandon Nakashima e o canadense Félix Auger-Aliassime.

Antes deste mês de abril, Blockx nunca havia disputado uma partida de nível de circuito da ATP no saibro. Agora, ele chega às semifinais com um retrospecto de 10 vitórias e 2 derrotas nesse tipo de quadra, somando as partidas do qualifying e da chave principal em nível ATP.

"Para ser sincero, eu não sei. Estou apenas feliz por estar aqui. Mesmo tendo vencido minha primeira partida aqui, escapei por pouco na primeira rodada", disse Blockx em sua entrevista na quadra.

"Eu já estava feliz com isso, mas chegar às semifinais é algo com que eu nem teria sonhado, para início de conversa. Estou orgulhoso da maneira como venho jogando nas últimas partidas".

O belga continuou sua trajetória de sucesso em Madri, após alcançar as oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo e do torneio de Munique.

Blockx, que enfrentou Ruud pela primeira vez, se mostrou muito sólido no fundo da quadra.

O belga quebrou o serviço do adversário para abrir 5-4 e fechar o primeiro set com seu saque.

No segundo set, Ruud aumentou suas investidas à rede na tentativa de surpreender um adversário que jogava recuado no fundo da quadra, mas não conseguiu desestabilizar Blockx.

Os dois jogadores confirmaram seus serviços até o sétimo game, quando o belga aproveitou o último de seus três break points para abrir 4–3, consolidando a vantagem em seguida, com seu saque, para fazer 5–3.

Ruud, sem se entregar, conseguiu salvar dois break points e um match point no nono game, mas isso serviu apenas para adiar em mais um game a sua derrota.

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