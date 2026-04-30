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Desemprego aumenta no Brasil, embora permaneça em mínimos históricos

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Repórter
30/04/2026 10:33

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O desemprego no Brasil aumentou no primeiro trimestre de 2026 em comparação com os últimos três meses de 2025, embora tenha permanecido no menor nível para um início de ano, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (30). 

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O país registrou seus melhores índices de emprego em mais de uma década no último ano, um dado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usa como bandeira a seis meses das eleições em que buscará a reeleição. 

O desemprego ficou em 6,1% no trimestre encerrado em março, em comparação com 5,1% nos últimos três meses do ano passado, segundo o IBGE. 

O número, no entanto, é 0,9 ponto percentual menor que os 7% registrados no primeiro trimestre de 2025, representando a menor taxa para esse período do ano desde 2012, quando o método de cálculo atual foi adotado. 

O emprego no primeiro trimestre normalmente apresenta flutuações sazonais em setores como educação e saúde, entre outros. 

O desemprego atingiu 6,6 milhões de pessoas durante o período.

A informalidade afetou 37,3% da população empregada, uma ligeira melhora em relação ao trimestre anterior. 

O presidente Lula enfrentará o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nas eleições de outubro. 

As pesquisas recentes mostram empate nas intenções de voto.

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ffb/mar/aa-jc

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