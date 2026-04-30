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Economia dos EUA recupera impulso e cresce 2% no 1º trimestre de 2026

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AFP
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Repórter
30/04/2026 09:57

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A economia dos Estados Unidos cresceu 2% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2026, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (30), refletindo uma melhora, mas ficando aquém das expectativas do mercado. 

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O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA havia crescido apenas 0,5% na comparação anual no último trimestre de 2025.

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myl/tmc/mar/mel/aa

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