Economia dos EUA recupera impulso e cresce 2% no 1º trimestre de 2026
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A economia dos Estados Unidos cresceu 2% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2026, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (30), refletindo uma melhora, mas ficando aquém das expectativas do mercado.
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O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA havia crescido apenas 0,5% na comparação anual no último trimestre de 2025.
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