Inflação nos EUA subiu para 3,5% em março pela alta do combustível

A inflação nos Estados Unidos disparou em março, atingindo 3,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionada pela alta dos preços dos combustíveis devido à guerra no Oriente Médio, informou o Departamento do Comércio nesta quinta-feira (30).

O Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, havia ficado em 2,8% no mês anterior.

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