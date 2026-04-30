Inflação nos EUA subiu para 3,5% em março pela alta do combustível
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A inflação nos Estados Unidos disparou em março, atingindo 3,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionada pela alta dos preços dos combustíveis devido à guerra no Oriente Médio, informou o Departamento do Comércio nesta quinta-feira (30).
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O Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, havia ficado em 2,8% no mês anterior.
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