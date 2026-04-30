Um total de 287 candidatos concorrem ao Nobel da Paz de 2026

Um total de 287 candidaturas foram registradas este ano para o Prêmio Nobel da Paz, anunciou o Instituto Nobel norueguês, sem revelar os nomes dos candidatos.

A lista inclui 208 pessoas e 79 organizações. Segundo os estatutos do Nobel, seus nomes permanecem em segredo por 50 anos.

Este número é inferior ao recorde de 376 candidaturas registrado em 2016, mas continua sendo "elevado", detalha o instituto em seu comunicado.

"Em um mundo cada vez mais marcado por conflitos, não faltam candidatos: seu compromisso de princípios e suas ações inovadoras abrem o caminho para um futuro melhor", diz o comunicado.

As pessoas autorizadas a propor candidaturas - incluindo ex-laureados, parlamentares, ministros de todos os países do mundo e determinados professores universitários - são livres para revelar o nome da pessoa ou organização que indicam.

Entre os nomes revelados para o prêmio deste ano, que será anunciado em 9 de outubro, estão o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, a ativista sueca Greta Thunberg e organizações como o Tribunal Penal Internacional (TPI).

Várias pessoas também declararam ter proposto a candidatura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que fez campanha para obter o Nobel da Paz no ano passado, invocando seus esforços para acabar com oito guerras.

O mandatário americano havia expressado sua frustração por ter sido descartado, visto que o comitê preferiu atribuir o prêmio à líder da oposição venezuelana, María Corina Machado.

No entanto, Machado dedicou a premiação a Trump, em um gesto incomum, e entregou-lhe sua medalha em janeiro.

O comitê do Nobel da Paz ressaltou, contudo, que a medalha em si não constitui o prêmio e que esta honraria é inseparável da pessoa que a recebe.

As indicações devem ser apresentadas até 31 de janeiro de cada ano, mas os membros do comitê podem acrescentar nomes à lista de candidatos em sua primeira reunião após o prazo final, que neste ano ocorreu em 26 de fevereiro, explicou o comitê.

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