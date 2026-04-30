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Diretor da AIE alerta para 'a maior crise energética' da história

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Repórter
30/04/2026 07:33

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O mundo enfrenta “a maior crise energética de sua história”, provocada pela guerra no Oriente Médio e pelas perturbações no comércio de hidrocarbonetos, afirmou nesta quinta-feira o diretor da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol. 

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Assim como aconteceu com a invasão russa da Ucrânia em 2022, o conflito no Oriente Médio evidenciou a forte dependência mundial dos combustíveis fósseis. 

O fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã, por onde passavam 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo, disparou os preços do barril de petróleo a níveis não vistos em quatro anos. 

O Brent do Mar do Norte chegou a ser cotado nesta quinta-feira a 126 dólares  (629 reais), enquanto os Estados Unidos também impõem um bloqueio naval aos portos iranianos. 

O prolongado fechamento dessa passagem marítima crucial para o comércio mundial ameaça causar problemas de abastecimento e escassez a longo prazo. 

Em uma conferência da AIE em Paris, onde o organismo tem sua sede, Birol assegurou que esse encarecimento está “colocando muita pressão em muitos países”. 

“O mundo enfrenta a maior crise energética de sua história”, disse ele durante uma conferência na capital francesa dedicada às energias renováveis. “Os mercados de petróleo e gás terão grandes dificuldades”, insistiu. 

Nesse mesmo fórum, o presidente da cúpula climática COP31, que será realizada na Turquia no fim do ano, Murat Kurum, chamou a “acelerar a transição para as energias limpas”. 

“Agora sabemos claramente que a economia mundial precisa mudar seu modelo energético. E a etapa mais crucial consiste em acelerar a transição para as energias limpas”, afirmou Kurum, segundo a tradução de um intérprete de seu discurso em turco.

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lt/rl/dbh/avl/jc

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