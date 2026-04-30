Assine
overlay
Início Internacional
Homem armado com martelo fere cinco pessoas em Tóquio

Publicidade
Carregando...
AFP
AFP
Repórter
30/04/2026 07:09

compartilhe

SIGA

Um homem armado com um martelo feriu cinco pessoas em Tóquio, incluindo um adolescente golpeado no rosto, informou a polícia nesta quinta-feira. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O suspeito, de 44 anos, que continua foragido, atacou dois adolescentes na quarta-feira perto de sua casa em Fussa, na área metropolitana da capital japonesa. 

Um dos jovens sofreu graves ferimentos no rosto, enquanto o outro teve um ferimento leve no ombro, informaram as agências de notícias NHK e Kyodo. 

Três policiais também ficaram feridos no ataque. Crimes violentos são raros no Japão, que tem um baixo índice de homicídios e leis rigorosas sobre posse de armas. 

A Polícia Metropolitana de Tóquio recusou-se a comentar o caso à AFP.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hih/aph/cms/mas/arm/jc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay