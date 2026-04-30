Homem armado com martelo fere cinco pessoas em Tóquio
Um homem armado com um martelo feriu cinco pessoas em Tóquio, incluindo um adolescente golpeado no rosto, informou a polícia nesta quinta-feira.
O suspeito, de 44 anos, que continua foragido, atacou dois adolescentes na quarta-feira perto de sua casa em Fussa, na área metropolitana da capital japonesa.
Um dos jovens sofreu graves ferimentos no rosto, enquanto o outro teve um ferimento leve no ombro, informaram as agências de notícias NHK e Kyodo.
Três policiais também ficaram feridos no ataque. Crimes violentos são raros no Japão, que tem um baixo índice de homicídios e leis rigorosas sobre posse de armas.
A Polícia Metropolitana de Tóquio recusou-se a comentar o caso à AFP.
