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Zelensky pede 'detalhes' de proposta russa para trégua em 9 de maio

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AFP
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Repórter
30/04/2026 06:56

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O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, explicou nesta quinta-feira (30) que pediu aos Estados Unidos "detalhes" sobre a proposta de Moscou de um cessar-fogo para 9 de maio, dia em que a Rússia celebra a vitória soviética sobre os nazistas. 

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Durante uma conversa telefônica com o seu homólogo americano, Donald Trump, o presidente russo, Vladimir Putin, propôs um cessar-fogo durante as comemorações do Dia da Vitória, disse um assessor do Kremlin. 

Em uma mensagem no X, Zelensky indicou que havia ordenado a seus representantes que entrassem em contato com a Presidência americana para "esclarecer os detalhes da proposta russa". 

"Vamos esclarecer do que se trata exatamente: algumas horas de segurança para um desfile em Moscou ou algo mais importante. Nossa proposta é um cessar-fogo de longo prazo", publicou. 

A Rússia organiza todo 9 de maio um grande desfile na Praça Vermelha de Moscou para comemorar a rendição da Alemanha nazista em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. 

Neste ano, no entanto, o Kremlin indicou que não iria exibir material militar nas comemorações devido à "ameaça terrorista" representada por Kiev. 

A Ucrânia, que combate desde fevereiro de 2022 a invasão russa, tentou perturbar o desfile do ano passado com ataques de drones contra Moscou nos dias anteriores. 

A parte ucraniana reivindica há muito tempo uma trégua duradoura para favorecer as negociações de paz. 

A Rússia a rejeita porque, do seu ponto de vista, permitiria a Kiev reforçar suas defesas.

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bur-rco/mda/dbh/avl/jc

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