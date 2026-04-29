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Equador começa a extrair petróleo com fracking na Amazônia

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Repórter
29/04/2026 21:59

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A petrolífera estatal do Equador informou nesta quarta-feira (29) que começou a explorar petróleo na selva amazônica pela primeira vez utilizando a técnica de fraturamento hidráulico (fracking), criticada por seus impactos ambientais.

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O país passa a ser um dos poucos da região — ao lado de Argentina e México — a utilizar esse método, no qual rochas de xisto são fraturadas com grande quantidade de fluidos, como água, sob alta pressão, para extrair gás e petróleo.

A técnica também emprega produtos químicos poluentes, razão pela qual é rejeitada por ambientalistas.

A Petroecuador informou em comunicado que começou a usar essa técnica para extrair petróleo na província amazônica de Sucumbíos (nordeste), na fronteira com a Colômbia.

Trata-se de "um novo horizonte" para a produção de petróleo no país, afirmou a empresa sobre o projeto realizado em parceria com a CCDC, filial da CNPC.

A decisão do Equador ocorre enquanto cerca de cinquenta países se reúnem em uma cúpula inédita na cidade colombiana de Santa Marta para avançar rumo à redução do uso de combustíveis fósseis.

Quito não participou do encontro, assim como grandes produtores mundiais de petróleo, como Estados Unidos, China e Rússia.

Por fatores como a falta de investimento, a produção de petróleo do Equador caiu para 441 mil barris por dia em 2025. Desse total, o país exportou 74%.

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sp/das/pld/lb/am

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