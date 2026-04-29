Alphabet dispara e seus rivais cambaleiam diante dos custos da IA
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A Alphabet, controladora do Google, surpreendeu Wall Street com seus resultados trimestrais nesta quarta-feira (29), enquanto suas rivais Microsoft, Meta e Amazon deixaram os investidores com dúvidas sobre os altos custos do desenvolvimento da inteligência artificial (IA).
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Os resultados do primeiro trimestre chegam em um momento em que os gigantes do setor injetam bilhões de dólares em computação em nuvem e IA, competindo para liderar o desenvolvimento de uma tecnologia que, segundo afirmam, transformará todos os aspectos da vida.
As ações da Alphabet subiram mais de 6% após o fechamento de Wall Street. Os investidores elogiaram o sucesso da companhia ao se voltar para a IA e os lucros da empresa em suas principais divisões.
A gigante da tecnologia reportou lucros de US$ 62,6 bilhões (R$ 312,87 bilhões, na cotação atual) sobre receitas de quase US$ 110 bilhões (R$ 549,77 bilhões), o que eclipsou seus resultados do mesmo período do ano passado e superou as expectativas do mercado.
Nos últimos seis meses, a Alphabet, desenvolvedora da ferramenta de IA Gemini, subiu 26%.
"A Alphabet continua sendo um dos principais nomes da revolução da IA por sua abordagem de integração vertical em Busca, YouTube e seu grupo de publicidade, que continua acelerando", disse Dan Ives, da Wedbush Securities.
Em contraste, as ações da Meta e da Microsoft caíram cerca de 11% e 22%, respectivamente, no mesmo período. Mas, mesmo que alguns gigantes tenham enfrentado dificuldades com suas ações nos últimos meses, eles insistem que sua aparente demanda insaciável por recursos é justificada.
As ações da Meta (empresa-mãe do Instagram, Facebook e WhatsApp) caíram mais de 6% nesta quarta-feira, apesar de terem superado as projeções de receitas durante o trimestre recém-encerrado.
A companhia de Mark Zuckerberg relatou lucros de US$ 26,8 bilhões (R$ 133,94 bilhões) e receitas de US$ 56,3 bilhões (R$ 281,38 bilhões) no trimestre.
No entanto, causou temor no mercado ao anunciar que suas despesas aumentaram para US$ 33,4 bilhões (R$ 166,93 bilhões) na busca pela "superinteligência". Ao contrário da Amazon, Microsoft e Google, os investimentos da Meta em IA não estão diretamente vinculados a uma fonte clara de receita.
A Microsoft também anunciou nesta quarta receitas e lucros acima das expectativas de Wall Street durante o terceiro trimestre, encerrado em 31 de março, de seu ano fiscal. Seu lucro líquido subiu 23%, para US$ 31,8 bilhões (R$ 158,93 bilhões), e suas receitas aumentaram 18%, para US$ 82,9 bilhões (R$ 414,33 bilhões).
Por sua vez, a Amazon informou que quase dobrou seu lucro líquido em relação ao primeiro trimestre do ano passado, passando de US$ 17,7 bilhões (R$ 88,46 bilhões) para US$ 30,3 bilhões (R$ 151,44 bilhões). Os resultados incluíram US$ 16,8 bilhões (R$ 83,96 bilhões) em ganhos antes de impostos por sua participação na Anthropic, controladora da IA Claude.
No entanto, as ações de ambas as empresas caíram mais de 2%.
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