Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump critica Powell por continuar no conselho do Fed e diz que 'ninguém o quer'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/04/2026 19:34

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta quarta-feira (29) o chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, depois que este anunciou que permanecerá como membro do conselho de governadores do banco central americano após o fim de seu mandato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Jerome 'Tarde Demais' Powell quer ficar no Federal Reserve porque não consegue emprego em nenhum outro lugar: ninguém o quer", disse Trump em sua rede social Truth Social, usando o apelido que lhe atribuiu por, segundo ele, não reduzir as taxas de juros com rapidez suficiente.

Powell encerra seu mandato como chefe do Fed em 15 de maio, mas pode permanecer até o fim de janeiro de 2028 no conselho de governadores, o órgão dirigente do banco central.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk/msp/ad/nn/am

Tópicos relacionados:

economia emprestimos eua politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay