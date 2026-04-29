Trump critica Powell por continuar no conselho do Fed e diz que 'ninguém o quer'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta quarta-feira (29) o chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, depois que este anunciou que permanecerá como membro do conselho de governadores do banco central americano após o fim de seu mandato.

"Jerome 'Tarde Demais' Powell quer ficar no Federal Reserve porque não consegue emprego em nenhum outro lugar: ninguém o quer", disse Trump em sua rede social Truth Social, usando o apelido que lhe atribuiu por, segundo ele, não reduzir as taxas de juros com rapidez suficiente.

Powell encerra seu mandato como chefe do Fed em 15 de maio, mas pode permanecer até o fim de janeiro de 2028 no conselho de governadores, o órgão dirigente do banco central.

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