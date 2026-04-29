Três condenados no Uruguai em operação internacional contra abuso infantil

Três homens foram condenados no Uruguai no âmbito de uma operação policial conjunta que envolveu cerca de quinze países, em sua maioria da América Latina, contra crimes relacionados a abuso e pornografia infantil, informaram nesta quarta-feira (29) autoridades locais.

No âmbito da chamada "Operação Internacional Aliados pela Infância VI", foram realizados na terça-feira cerca de 200 mandados de busca e apreensão, nos quais quase 70 pessoas foram detidas, acusadas de cometer abusos contra menores no ambiente digital, informaram a polícia e o Ministério Público em coletiva de imprensa em Montevidéu.

No Uruguai, as investigações tiveram cinco pessoas como alvo e terminaram com a condenação de três homens de 20, 31 e 35 anos. As penas chegam a até 18 meses de prisão.

Os três condenados "possuíam imagens e vídeos nos quais aparecem bebês, crianças e meninas sendo exploradas sexualmente", disse a promotora de Crimes Sexuais Verónica Bujarín.

Por sua vez, o diretor-geral de Cibercrime do Ministério do Interior, Paulo Rocha, destacou que as operações internacionais somam-se ao trabalho realizado no país ao longo do ano.

Em 2025, a polícia uruguaia realizou mais de 70 buscas e apreensões, o que permitiu identificar abusadores e cerca de 24 vítimas, afirmou o responsável.

Nos operativos de terça-feira, não foram identificadas vítimas uruguaias.

Na terça-feira, a Polícia Federal brasileira informou que, no Brasil, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 159 de busca e apreensão, com mais de 700 agentes policiais envolvidos.

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