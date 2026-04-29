Três condenados no Uruguai em operação internacional contra abuso infantil
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Três homens foram condenados no Uruguai no âmbito de uma operação policial conjunta que envolveu cerca de quinze países, em sua maioria da América Latina, contra crimes relacionados a abuso e pornografia infantil, informaram nesta quarta-feira (29) autoridades locais.
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No âmbito da chamada "Operação Internacional Aliados pela Infância VI", foram realizados na terça-feira cerca de 200 mandados de busca e apreensão, nos quais quase 70 pessoas foram detidas, acusadas de cometer abusos contra menores no ambiente digital, informaram a polícia e o Ministério Público em coletiva de imprensa em Montevidéu.
No Uruguai, as investigações tiveram cinco pessoas como alvo e terminaram com a condenação de três homens de 20, 31 e 35 anos. As penas chegam a até 18 meses de prisão.
Os três condenados "possuíam imagens e vídeos nos quais aparecem bebês, crianças e meninas sendo exploradas sexualmente", disse a promotora de Crimes Sexuais Verónica Bujarín.
Por sua vez, o diretor-geral de Cibercrime do Ministério do Interior, Paulo Rocha, destacou que as operações internacionais somam-se ao trabalho realizado no país ao longo do ano.
Em 2025, a polícia uruguaia realizou mais de 70 buscas e apreensões, o que permitiu identificar abusadores e cerca de 24 vítimas, afirmou o responsável.
Nos operativos de terça-feira, não foram identificadas vítimas uruguaias.
Na terça-feira, a Polícia Federal brasileira informou que, no Brasil, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 159 de busca e apreensão, com mais de 700 agentes policiais envolvidos.
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