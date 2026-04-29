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Lesionado, Jack Draper anuncia que não vai disputar Roland Garros este ano

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Repórter
29/04/2026 17:37

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O britânico Jack Draper, ex-número 4 do mundo e atualmente na 28ª posição do ranking da ATP, anunciou nesta quarta-feira (29) que desistiu de participar da próxima edição de Roland Garros devido a uma lesão no joelho.

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O tenista de 24 anos, que conquistou o Masters 1000 de Indian Wells em 2025, sofre assim mais um revés em sua carreira, depois de problemas no braço o terem mantido afastado das quadras por quase oito meses.

Draper conseguiu disputar apenas nove partidas, distribuídas por cinco torneios, desde seu retorno dessa lesão anterior, em fevereiro, até sofrer uma nova contusão na primeira rodada do torneio de Barcelona no início deste mês, durante um jogo contra o argentino Tomás Etcheverry. 

A prioridade de Draper seria evitar quaisquer riscos para o restante da temporada de saibro e estar apto para jogar a temporada de grama, principalmente o torneio de Wimbledon, o Grand Slam que é disputado em seu país natal e que começa no dia 29 de junho.

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jdg/mw/dr/ma/aam/am

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