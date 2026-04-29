Irã cancela participação no Congresso da Fifa devido a 'insulto' no aeroporto de Toronto
compartilheSIGA
Os dirigentes da Federação Iraniana de Futebol cancelaram sua participação no Congresso da Fifa em Vancouver, no Canadá, nesta quarta-feira (29), após um "insulto" supostamente proferido por um oficial de imigração no Aeroporto de Toronto, de acordo com um comunicado da entidade divulgado por agências de notícias iranianas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O presidente e o secretário-geral da Federação Iraniana, que haviam viajado ao Canadá com "vistos oficiais", decidiram "retornar à Turquia no primeiro voo disponível devido ao comportamento inadequado dos oficiais de imigração no aeroporto e ao insulto dirigido a um dos ramos mais honrados das forças armadas iranianas", diz o comunicado, que não oferece mais detalhes.
Em 2024, o Canadá designou a Guarda Revolucionária do Irã como um grupo terrorista, uma classificação que impede a entrada de seus membros em território canadense.
O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, é ex-membro da Guarda Revolucionária. Em dezembro, ele teve seu visto negado pelos Estados Unidos para comparecer ao sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado em Washington.
O Canadá, juntamente com os Estados Unidos e o México, sediará a Copa do Mundo - que será disputada de 11 de junho a 19 de julho e Vancouver vai receber o Congresso da Fifa nesta quinta-feira.
Os Estados Unidos não pretendem excluir jogadores iranianos da Copa do Mundo de 2026, indicou recentemente o secretário de Estado Marco Rubio.
No entanto, ele expressou reservas sobre os indivíduos que provavelmente acompanharão a equipe, "alguns dos quais têm ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica".
O Irã, envolvido principalmente com os Estados Unidos e Israel em um conflito no Oriente Médio que eclodiu no dia 28 de fevereiro, tem jogos marcados pelo Grupo G em Los Angeles contra a Nova Zelândia (15 de junho) e a Bélgica (21 de junho), e depois em Seattle contra o Egito (26 de junho). A previsão é de que sua base de treinamentos seja localizada em Tucson, no Arizona.
A declaração da Federação Iraniana de Futebol também indica que, após o incidente no aeroporto de Toronto, entrou em contato com dirigentes da Fifa, que teriam lamentado o ocorrido.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/jfx/cm/cab/dr/ma/aam/am