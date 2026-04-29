Irã cancela participação no Congresso da Fifa devido a 'insulto' no aeroporto de Toronto

Os dirigentes da Federação Iraniana de Futebol cancelaram sua participação no Congresso da Fifa em Vancouver, no Canadá, nesta quarta-feira (29), após um "insulto" supostamente proferido por um oficial de imigração no Aeroporto de Toronto, de acordo com um comunicado da entidade divulgado por agências de notícias iranianas.

O presidente e o secretário-geral da Federação Iraniana, que haviam viajado ao Canadá com "vistos oficiais", decidiram "retornar à Turquia no primeiro voo disponível devido ao comportamento inadequado dos oficiais de imigração no aeroporto e ao insulto dirigido a um dos ramos mais honrados das forças armadas iranianas", diz o comunicado, que não oferece mais detalhes.

Em 2024, o Canadá designou a Guarda Revolucionária do Irã como um grupo terrorista, uma classificação que impede a entrada de seus membros em território canadense.

O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, é ex-membro da Guarda Revolucionária. Em dezembro, ele teve seu visto negado pelos Estados Unidos para comparecer ao sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado em Washington.

O Canadá, juntamente com os Estados Unidos e o México, sediará a Copa do Mundo - que será disputada de 11 de junho a 19 de julho e Vancouver vai receber o Congresso da Fifa nesta quinta-feira.

Os Estados Unidos não pretendem excluir jogadores iranianos da Copa do Mundo de 2026, indicou recentemente o secretário de Estado Marco Rubio.

No entanto, ele expressou reservas sobre os indivíduos que provavelmente acompanharão a equipe, "alguns dos quais têm ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica".

O Irã, envolvido principalmente com os Estados Unidos e Israel em um conflito no Oriente Médio que eclodiu no dia 28 de fevereiro, tem jogos marcados pelo Grupo G em Los Angeles contra a Nova Zelândia (15 de junho) e a Bélgica (21 de junho), e depois em Seattle contra o Egito (26 de junho). A previsão é de que sua base de treinamentos seja localizada em Tucson, no Arizona.

A declaração da Federação Iraniana de Futebol também indica que, após o incidente no aeroporto de Toronto, entrou em contato com dirigentes da Fifa, que teriam lamentado o ocorrido.

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