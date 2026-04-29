Trump crê que EUA vai voltar a pisar na Lua antes do fim de seu mandato

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse acreditar, nesta quarta-feira (29), que a Nasa tem "boas possibilidades" de levar astronautas para a superfície da Lua antes do fim de seu mandato, no começo de 2029.

Quando perguntado se acreditava que a agência espacial americana alcançaria este objetivo antes do fim de seu segundo mandato, Trump respondeu: "Não gostamos de dizê-lo com certeza", mas "acho que temos boas possibilidades".

O presidente recebeu, nesta quarta-feira, no Salão Oval da Casa Branca, os quatro astronautas da missão Artemis II, a primeira a sobrevoar a Lua em mais de meio século.

Os Estados Unidos têm como objetivo uma alunissagem em 2028.

No entanto, os especialistas têm dúvidas de que SpaceX e Blue Origin tenham desenvolvidos os módulos para o pouso na Lua até então.

A China avança com seu projeto próprio, com o objetivo de levar uma missão tripulada para a superfície lunar em 2030.

Trump perguntou em tom de brincadeira, nesta quarta-feira: "É permitido para um presidente participar de uma destas missões?".

"Podemos começar a trabalhar nisso, senhor presidente", respondeu o chefe interino da Nasa, Jared Isaacman.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mdo/msp/dga/mel/nn/mvv/am