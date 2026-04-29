Trump acredita que os EUA voltarão a pisar na Lua antes do fim de seu mandato
compartilheSIGA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (29) que acredita que a Nasa tem "boas chances" de levar astronautas à Lua antes do fim de seu mandato, no início de 2029.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Questionado se achava que a agência espacial americana alcançaria esse objetivo antes do fim de seu segundo mandato, Trump respondeu: "Não gostamos de afirmar com certeza", mas "acho que temos boas chances", disse ele no Salão Oval, onde recebeu os quatro astronautas da missão Artemis II que retornaram há algumas semanas de uma viagem ao redor da Lua.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
mdo/msp/dga/mel/aa