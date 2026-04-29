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Delegação do Irã cancela participação no Congresso da Fifa por 'insulto' no aeroporto de Toronto

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Repórter
29/04/2026 15:39

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Os dirigentes da Federação Iraniana de Futebol cancelaram sua participação no Congresso da Fifa em Vancouver, Canadá, nesta quarta-feira (29), devido a um "insulto" proferido por um agente de imigração no aeroporto de Toronto, segundo um comunicado da organização divulgado por agências de notícias iranianas. 

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O presidente e o secretário-geral da Federação Iraniana, que viajaram para o Canadá com "vistos oficiais", decidiram "retornar à Turquia no primeiro voo disponível devido ao comportamento inadequado dos agentes de imigração no aeroporto e ao insulto a um dos ramos mais honrados das forças armadas iranianas", diz o comunicado, sem fornecer mais detalhes. 

Em 2024, o Canadá designou a Guarda Revolucionária do Irã como grupo terrorista, designação que proíbe a entrada de seus membros no país.

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bur/cab/cm/dr/raa/aa

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