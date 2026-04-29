Fed mantém taxas de juros inalteradas pela terceira reunião consecutiva
O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) manteve as taxas de juros inalteradas pela terceira reunião consecutiva nesta quarta-feira (29), em meio à grande incerteza decorrente da guerra no Oriente Médio, naquela que provavelmente foi a última reunião de política monetária presidida por Jerome Powell.
"A inflação permanece elevada, em parte devido ao recente aumento dos preços globais da energia", observou o banco central, ao manter as taxas na faixa de 3,50% a 3,75%.
