Chefe do exército israelense ameaça com ataques ao Hezbollah 'além da linha amarela'
compartilheSIGA
O chefe do Estado-Maior do Exército israelense, Eyal Zamir, ameaçou nesta quarta-feira (29), no sul do Líbano, atacar o Hezbollah "além da linha amarela", que delimita uma área controlada por tropas israelenses na região fronteiriça, segundo um comunicado militar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Qualquer ameaça, onde quer que venha, contra nossas comunidades ou nossas forças, mesmo além da linha amarela e ao norte do rio Litani, será eliminada", afirmou, de acordo com o comunicado divulgado após sua visita às tropas israelenses no que Israel define como uma "zona segura" estabelecida no sul do Líbano.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
glp-jd/mdh/cab/ahg/erl/aa