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Comey, ex-diretor do FBI, comparece à justiça

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AFP
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Repórter
29/04/2026 15:08

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O ex-diretor do FBI, James Comey, compareceu a um tribunal federal nesta quarta-feira (29), após ser acusado de ameaçar a vida do presidente Donald Trump por causa de uma publicação em uma rede social, segundo relatos da mídia americana. 

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Segundo a CNN e a MS NOW, Comey compareceu ao tribunal federal em Alexandria, perto de Washington, e foi ouvido em uma audiência muito breve. 

A CNN informou que Comey não se declarou culpado e foi liberado em seguida. 

Comey, de 65 anos, foi indiciado na terça-feira por duas acusações relacionadas a uma foto do Instagram, agora excluída, publicada em maio de 2025, que mostrava os números "86 47" formados com conchas. 

Trump afirmou em uma entrevista à Fox News na época que "86" era uma gíria para "matar" e que "47" se referia a ele como o 47º presidente dos Estados Unidos. Comey proclamou sua inocência na terça-feira.

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bur-ube/cyb/ad/aa

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