Putin e Trump conversaram por telefone sobre o Oriente Médio

AFP
AFP
Repórter
29/04/2026 14:56

O presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, principalmente sobre a situação no Oriente Médio, informou o assessor diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov, a jornalistas nesta quarta-feira (29). 

"Os presidentes dedicaram atenção especial à situação relacionada ao Irã e ao Golfo Pérsico", disse ele.

"Vladimir Putin acredita que a decisão de Donald Trump de estender o cessar-fogo com o Irã é acertada, pois isso deve dar uma chance às negociações e, de modo geral, ajudar a estabilizar a situação", acrescentou.

bur/jj/mab/erl/aa

