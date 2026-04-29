Preço do petróleo Brent supera os 119 dólares, seu nível mais alto desde 2022

O preço do barril de petróleo Brent, referência internacional, ultrapassou os US$ 119 nesta quarta-feira (29), atingindo seu nível mais alto desde 2022, durante os primeiros meses da guerra na Ucrânia.

O temor de um bloqueio prolongado do crucial Estreito de Ormuz impulsionou o Brent em 7,58%, para US$ 119,69, às 17h15 GMT (14h15 em Brasília). Seu equivalente nos EUA, o West Texas Intermediate (WTI), subiu 7,60%, para US$ 107,52.

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