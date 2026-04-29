Sinner vence Jódar e vai às semifinais do Masters 1000 de Madri

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, avançou às semifinais do Masters 1000 de Madri nesta quarta-feira (29) após derrotar o jovem espanhol Rafael Jódar por 6-2 e 7-6 (7/0).

O italiano vai enfrentar o vencedor do duelo entre o francês Arthur Fils e o tcheco Jiri Lehecka, que disputam o último jogo do dia, por uma vaga na final.

Após eliminar o número 9 do mundo, Alex de Minaur, e o brasileiro João Fonseca, a nova sensação do tênis espanhol não conseguiu dar sequência à sua bela campanha.

Na terça-feira, Jódar havia mostrado confiança de que teria chances, mas Sinner acabou se impondo, fazendo valer sua experiência e frieza na Caja Mágica, cujo teto retrátil foi acionado devido à previsão de chuva.

O italiano, que obteve assim sua 21ª vitória consecutiva em 2026, segue na disputa como o grande favorito para conquistar o título pela primeira vez em Madri, em um torneio que não conta com as presenças de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Sinner almeja se tornar o primeiro tenista a conquistar cinco títulos consecutivos de Masters 1000, após seus triunfos em Paris, Indian Wells, Miami e Monte Carlo.

"Foi uma partida muito acirrada. No segundo set tive um pouco de sorte em alguns momentos e a experiência também desempenhou um papel importante", explicou Sinner.

"Estou muito feliz com a partida e, obviamente, por estar nas semifinais aqui pela primeira vez", acrescentou.

Jódar, que alcançou o melhor resultado de sua carreira em um torneio Masters 1000 ao chegar a estas quartas de final, se baseou fortemente em seu saque nos games iniciais do primeiro set.

O jovem espanhol se manteve firme até que Sinner quebrou seu saque no quinto game.

O madrilenho conseguiu salvar dois break points, mas o italiano converteu o terceiro para abrir 3-2 e consolidar sua vantagem com seu saque.

Jódar vacilou, sofrendo uma nova quebra, desta vez sem pontuar, permitindo que Sinner fechasse o set no seu próprio serviço.

O italiano começou a se mostrar cada vez mais sólido, acertando as linhas com precisão diante de Jódar que, incentivado pela torcida que gritava "Vamos Rafa!", não se deixava abalar.

No segundo set, os dois jogadores confirmaram seus saques, apesar da variedade de golpes que desferiram na tentativa de surpreender o adversário.

Jódar não conseguiu converter nenhuma das seis oportunidades de quebra que teve no sexto e oitavo games, que poderiam ter virado o jogo a seu favor.

O set acabou indo para o tie-break, no qual Sinner não deu nenhuma chance ao espanhol.

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