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Pentágono afirma que guerra contra o Irã já custou US$ 25 bilhões

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AFP
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Repórter
29/04/2026 14:12

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Os Estados Unidos gastaram 25 bilhões de dólares (124,9 bilhões de reais) na guerra com o Irã desde seu início, em 28 de fevereiro, afirmou um alto funcionário do Pentágono nesta quarta-feira (29). 

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"Gastamos cerca de 25 bilhões de dólares na Operação Fúria Épica", disse o controlador interino do Pentágono, Jules Hurst, a congressistas, referindo-se ao conflito pelo nome dado pelos EUA às operações. Ele acrescentou que a maior parte desse valor "se destina a munições".

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, declarou posteriormente, perante a mesma comissão do Congresso, que o custo estimado era inferior a 25 bilhões de dólares. 

O chefe do Pentágono ignorou as perguntas sobre o custo da guerra, afirmando: "A pergunta que eu faria a esta comissão é: qual o preço que se pode atribuir à garantia de que o Irã jamais adquira uma arma nuclear?".

Os Estados Unidos e Israel lançaram uma campanha aérea em larga escala contra as forças armadas e os dirigentes iranianos em 28 de fevereiro.

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es/ube/mar/dga/ad/mar/aa

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