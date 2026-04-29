Pentágono afirma que guerra contra o Irã já custou US$ 25 bilhões

Os Estados Unidos gastaram 25 bilhões de dólares (124,9 bilhões de reais) na guerra com o Irã desde seu início, em 28 de fevereiro, afirmou um alto funcionário do Pentágono nesta quarta-feira (29).

"Gastamos cerca de 25 bilhões de dólares na Operação Fúria Épica", disse o controlador interino do Pentágono, Jules Hurst, a congressistas, referindo-se ao conflito pelo nome dado pelos EUA às operações. Ele acrescentou que a maior parte desse valor "se destina a munições".

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, declarou posteriormente, perante a mesma comissão do Congresso, que o custo estimado era inferior a 25 bilhões de dólares.

O chefe do Pentágono ignorou as perguntas sobre o custo da guerra, afirmando: "A pergunta que eu faria a esta comissão é: qual o preço que se pode atribuir à garantia de que o Irã jamais adquira uma arma nuclear?".

Os Estados Unidos e Israel lançaram uma campanha aérea em larga escala contra as forças armadas e os dirigentes iranianos em 28 de fevereiro.

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