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EUA registra exportações recordes de petróleo

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Repórter
29/04/2026 13:45

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As exportações de petróleo dos Estados Unidos atingiram um nível sem precedentes na semana passada, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (29) pela Agência de Informação Energética dos EUA (EIA, na sigla em inglês), em meio à escassez de petróleo do Oriente Médio no mercado.

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Durante o período de sete dias encerrado em 24 de abril, foram exportados 6,4 milhões de barris por dia, um aumento em relação aos menos de 5 milhões da semana anterior. 

Incluindo produtos petrolíferos refinados, o total das exportações ultrapassou 14 milhões de barris por dia. 

No mesmo período do ano passado, as exportações mal ultrapassaram 10 milhões de barris por dia. 

Esse fluxo de petróleo, considerando que a produção dos EUA permanece estável, reduziu as reservas do país em 6,2 milhões de barris, enquanto as reservas estratégicas diminuíram em 7,1 milhões de barris. 

Este é um dos primeiros indícios da contribuição dos EUA para um mercado de petróleo que enfrenta escassez de oferta. 

O bloqueio do Estreito de Ormuz, um ponto crítico no conflito do Oriente Médio, priva o mundo de aproximadamente dez milhões de barris de petróleo por dia. 

A falta de alternativas fez com que os preços do petróleo disparassem, apesar do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã.

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tmc/de/dga/mel/aa/yr

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