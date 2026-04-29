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Trump considera manter bloqueio naval contra Irã por 'meses' se necessário

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AFP
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Repórter
29/04/2026 12:23

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Os Estados Unidos manterão o bloqueio naval aos portos iranianos por meses, se necessário, disse o presidente americano, Donald Trump, a executivos da indústria petrolífera, segundo um funcionário da Casa Branca nesta quarta-feira (29). 

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O presidente realizou uma reunião com líderes do setor na Casa Branca na terça-feira, informou o Axios. 

Na reunião, discutiram "as medidas tomadas pelo presidente para aliviar a situação nos mercados globais de petróleo e aquelas que poderiam ser tomadas para manter o bloqueio atual por meses, se necessário, e minimizar o impacto sobre os consumidores americanos", disse o funcionário, que falou sob condição de anonimato, à AFP.

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aue/ube/mel/mar/dga/mel/aa

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