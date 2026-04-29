Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Reino Unido expulsa diplomata russo em resposta a medida semelhante de Moscou

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/04/2026 12:10

compartilhe

SIGA

O Reino Unido anunciou, nesta quarta-feira (29), que convocou o embaixador russo para informá-lo de sua decisão de expulsar um diplomata de seu país, em resposta a uma medida semelhante tomada por Moscou em março contra um britânico acusado de espionagem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Condenamos veementemente a decisão injustificada tomada no mês passado pela Rússia de expulsar outro diplomata britânico, assim como a campanha pública de difamação que se seguiu", afirmou o Ministério das Relações Exteriores britânico em um comunicado. 

"Esse comportamento é completamente inaceitável e não toleraremos qualquer assédio ou intimidação contra nosso corpo diplomático", acrescentou o ministério, que convocou o embaixador russo, Andrei Kelin, para informá-lo da revogação do credenciamento do diplomata. 

Em 30 de março, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou a expulsão de um diplomata que atuava na embaixada britânica em Moscou, acusando-o de pertencer aos serviços de inteligência britânicos. Londres negou imediatamente a acusação. 

As relações entre os dois países estão tensas desde o início da ofensiva russa lançada em fevereiro de 2022 contra a Ucrânia.

As expulsões recíprocas de diplomatas entre Moscou e Londres tornaram-se frequentes nos últimos anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

alm/psr/ahg/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia gb russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay