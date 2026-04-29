Líbano insta Israel a 'aplicar plenamente' o cessar-fogo antes de negociar

AFP
29/04/2026 11:46

O presidente libanês, Joseph Aoun, instou Israel, nesta quarta-feira (29), a respeitar "plenamente" a trégua que entrou em vigor em 17 de abril antes de realizar negociações diretas, cuja data espera que Washington determine.

"Israel deve, em primeiro lugar, aplicar plenamente o cessar-fogo antes de passar para a fase de negociações", disse o chefe de Estado, segundo um comunicado da Presidência.

"Os ataques israelenses não podem continuar assim", disse.

"Agora, esperamos que os Estados Unidos marquem uma data", acrescentou o presidente.

Por enquanto, foram realizadas duas rodadas de diálogos entre Israel e Líbano no nível de embaixadores em Washington para preparar estas negociações.

lk/sno/anb/erl/ahg/mvv/aa

