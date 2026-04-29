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Goleiro argentino do Zaragoza é suspenso por 13 jogos após dar soco em adversário

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Repórter
29/04/2026 11:34

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O goleiro argentino do Zaragoza, time da 2ª divisão espanhola, Esteban Andrada, recebeu uma suspensão de 13 partidas por agredir com um soco um adversário do Huesca. 

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O órgão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol puniu Andrada com uma "suspensão de 12 jogos por agredir outra pessoa", à qual foi acrescentada uma partida adicional devido ao cartão vermelho que recebeu durante o jogo da 2ª Divisão contra o Huesca, no último domingo. 

O goleiro de 35 anos, que defendeu a meta do Boca Juniors na final da Copa Libertadores de 2018, perdida para o River Plate, foi expulso por empurrar Jorge Pulido. Porém, ele avançou imediatamente na direção do rival e desferiu um soco, provocando um tumulto entre jogadores dos dois times. 

O Huesca, jogando em casa, conseguiu manter a vantagem e garantiu uma vitória por 1 a 0 no clássico regional entre as duas equipes, que lutam para evitar o rebaixamento. 

O goleiro do Huesca, Dani Jiménez, e o jogador do Zaragoza, Dani Tasende, também foram expulsos depois.

Jiménez recebeu uma suspensão de quatro partidas, também por agressão, enquanto Tasende foi suspenso por dois jogos. 

Andrada, que foi emprestado pelo Monterrey, do México, manifestou seu "profundo arrependimento" em um vídeo publicado no site do Zaragoza. 

"Isso não pega bem para ninguém. Foi uma situação extrema. Perdi a cabeça e reagi dessa maneira", acrescentou Andrada, que pediu desculpas a Jorge Pulido.

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gr/mcd/aam

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