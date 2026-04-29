Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Relatores da ONU pedem que Arábia Saudita desative 'kafala'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/04/2026 11:22

compartilhe

SIGA

Três relatores especiais da ONU instaram nesta quarta-feira (29) a Arábia Saudita, organizadora da Copa do Mundo de 2034, a desativar o sistema de "kafala", que limita os direitos dos trabalhadores migrantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"À medida que 2034 se aproxima e a atenção internacional aumenta, garantir a proteção, a dignidade e os direitos dos trabalhadores migrantes é essencial - não apenas para o sucesso da Copa do Mundo, mas também para a credibilidade do projeto de desenvolvimento mais amplo impulsionado pela Arábia Saudita", declararam esses especialistas em um comunicado.

Os relatores, que têm mandato do Conselho de Direitos Humanos, mas não falam em nome da ONU, destacam que, apesar da reforma da legislação trabalhista empreendida em 2021 pela Arábia Saudita, continuam recebendo informações "sobre abusos e exploração dos cerca de 16 milhões de trabalhadores migrantes que há no país", alguns dos quais teriam morrido "em circunstâncias obscuras e sem que ninguém tenha sido responsabilizado".

Riade rejeita essas acusações.

Esses especialistas denunciam que a "kafala", muito difundida nos países do Oriente Médio, concede aos empregadores controle total sobre a situação jurídica, o direito de residência e os deslocamentos dos trabalhadores migrantes, deixando-os em uma espécie de "escravidão moderna".

O Catar já foi muito criticado pelo mesmo motivo antes de organizar a Copa do Mundo de 2022, até realizar reformas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

apo/rjm/hdy/mcd/ahg/lm-jc

Tópicos relacionados:

2034 direitos fbl ksa migracao trabalho wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay