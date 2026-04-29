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Exército israelense mata palestino na Cisjordânia

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Repórter
29/04/2026 10:58

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Um palestino foi morto durante uma incursão militar israelense na madrugada desta quarta-feira (29) na Cisjordânia, informaram o Exército israelense e o Ministério da Saúde palestino. 

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Segundo o Exército israelense, "dois terroristas atacaram dois soldados", que responderam abrindo fogo e mataram um dos homens. O segundo foi "neutralizado e detido", informou a mesma fonte. 

Os soldados israelenses ficaram "feridos e foram levados para o hospital", acrescentou o Exército. A incursão ocorreu em Silwad, a leste de Ramallah. 

O Ministério palestino da Saúde identificou a vítima como Abdel Halim Hamad, de 37 anos. 

A agência palestina de notícias Wafa indicou que o homem foi morto durante uma incursão em sua casa. 

As autoridades israelenses informaram às palestinas sobre a morte, indicou o ministério, o que geralmente significa que Israel mantém o corpo. 

Forças israelenses também mataram um irmão de Hamad em 2021, e o corpo dele ainda não foi entregue à família. 

A Cisjordânia está ocupada por Israel desde 1967.

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lba/mdh/anb/ahg/erl/jc/aa

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