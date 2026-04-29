Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chefe do Pentágono prestará esclarecimentos ao Congresso sobre a guerra no Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/04/2026 10:48

compartilhe

SIGA

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, enfrentará questionamentos rigorosos de congressistas nesta quarta-feira (29) sobre a guerra no Irã, em sua primeira aparição perante o Congresso desde o início do conflito. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Oficialmente, a audiência de Hegseth perante o Comitê de Serviços Armados da Câmara diz respeito ao pedido do governo Trump para aumentar o orçamento de defesa dos EUA em 42%, elevando-o para 1,5 trilhão de dólares até 2027 (7,4 trilhões de reais).

No entanto, ocorre em um momento em que a guerra no Oriente Médio permanece sem solução e seus efeitos econômicos são sentidos em todo o mundo. 

Congressistas tanto do Partido Republicano quanto da oposição democrata já expressaram insatisfação com as informações sobre a guerra fornecidas pelo governo em reuniões fechadas. 

Isso prepara o terreno para uma audiência pública de alto risco, na qual o chefe do Estado-Maior conjunto, general Dan Caine, também deverá participar. 

Este mês, os democratas da Câmara apresentaram seis pedidos de impeachment contra Hegseth, embora não tenham chances reais de sucesso. Eles o acusam de "delitos e falhas graves", incluindo a declaração de guerra contra o Irã sem a aprovação do Congresso. 

Mais de uma dúzia de democratas também enviaram uma carta a Hegseth na semana passada exigindo uma "investigação formal e imediata" sobre as mortes de seis militares americanos no Kuwait em 1º de março, alegando que o chefe do Pentágono não protegeu as forças americanas e depois "enganou o público sobre as circunstâncias do ataque". 

No total, 13 militares americanos morreram no conflito: seis em um ataque iraniano no Kuwait, um em outro ataque na Arábia Saudita e seis em um acidente de avião no Iraque. Outros 400 ficaram feridos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

wd/ksb/hol/mel/dga/aa/yr

Tópicos relacionados:

eua guerra hegseth ira israel politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay