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EUA lidera apoio regional ao Panamá contra a 'ameaça' chinesa

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AFP
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Repórter
29/04/2026 08:58

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Os Estados Unidos lideraram, na terça-feira, um grupo de nações regionais que pediu apoio ao Panamá em uma disputa com a China referente ao Canal, e afirma que as ações de Pequim representam uma ameaça a todos. 

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Washington, que já havia se manifestado firmemente sobre o assunto, liderou uma declaração conjunta de países da região, a maioria dos quais possui governos de direita: Bolívia, Costa Rica, Guiana, Paraguai e Trinidad e Tobago. 

As ações da China "constituem uma tentativa flagrante de politizar o comércio marítimo e infringir a soberania das nações em nosso hemisfério", afirma um comunicado divulgado pelo Departamento de Estado dos EUA.

"O Panamá é um pilar do nosso sistema de comércio marítimo e, como tal, deve permanecer livre de qualquer pressão externa indevida", acrescentou o texto. 

"Qualquer tentativa de minar a soberania do Panamá é uma ameaça contra todos nós", diz a declaração. 

O Panamá assumiu o controle de dois portos, anteriormente operados por um conglomerado sediado em Hong Kong, nessa crucial passagem do comércio global, após uma decisão da Suprema Corte em janeiro.

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sct/msp/mvl-avl/dbh/aa

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