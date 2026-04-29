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Irã executou 21 pessoas e prendeu mais de 4 mil desde o início da guerra, diz ONU

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AFP
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Repórter
29/04/2026 06:46

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Um total de 21 pessoas foram executadas e mais de 4.000 detidas no Irã por motivos políticos ou de segurança nacional desde o início da guerra no Oriente Médio, em 28 de fevereiro, afirmou nesta quarta-feira (29) a Organização das Nações Unidas. 

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Depois de os ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã terem desencadeado o conflito, "pelo menos nove pessoas foram executadas em relação às manifestações de janeiro de 2026, dez por suposto pertencimento a grupos de oposição e duas por espionagem", anunciou o Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. 

A agência informou que, durante o mesmo período, mais de 4.000 pessoas foram presas "por acusações relacionadas à segurança nacional". 

"Muitos detidos foram vítimas de desaparecimentos forçados, tortura ou outras formas de tratamento cruel, desumano e degradante, em particular confissões obtidas sob coação — às vezes televisionadas — e simulações de execução", acrescentou a agência da ONU. 

"Fico consternado ao constatar que, além das graves consequências do conflito, as autoridades continuam violando os direitos do povo iraniano de maneira brutal e implacável", declarou o alto-comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk, citado no comunicado. 

"Faço um apelo às autoridades para que suspendam todas as execuções, estabeleçam uma moratória sobre a pena de morte, garantam plenamente o respeito pelos direitos da defesa e pelo direito a um julgamento justo, e libertem imediatamente as pessoas detidas arbitrariamente", insistiu. 

Segundo várias ONGs, entre elas a Anistia Internacional, o Irã é o país que mais recorre à pena capital depois da China.

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ag/sbk/arm/avl/jc

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